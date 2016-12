пожел;авам Ви , бързо и успешно възстановяване.

2. анонимен - d-r Rentgenolog

01.06.2009 21:17

Radvam se 4e se vustanovjvate sa6toto s na6ata sistema na le4enie tova e kusmet

3. анонимен - интересуващ се

01.06.2009 22:11

Здравейте г-н Божков, с нетърпение очаквам да се възстановите напълно и отново да ни радвате с коментарите си по злободневните въпроси на нашето време. Желая Ви много здраве!



4. анонимен - надявам се за се оправите най-ис...

01.06.2009 22:45

надявам се за се оправите най-искрено ,имам много приятели със свръхтегло, не се замислят за това много дълго

5. анонимен - KOSAN

02.06.2009 01:04

Така е. Плъзна един коварен грип с кашлици и кихания. Във връзка с това се сещам едно стихче от книжката "Работна мецана". Тя среща болния Ежко Бежко и му да ва следния съвет:

"Чай от лайкучка да пиеш,

шал дебел да си увиеш"

това съм го чел като малък,след това го четох на децата си , а сега на внучката си

Дано сте вече здрав

6. анонимен - Health First!

02.06.2009 10:55

Стягайте се, Господин Божков! Сега не е време за разболявания. ;)

Желая Ви бързо възстановяване!

7. tili -

02.06.2009 11:57 Очакваме ви

с нетърпение. Бъдете здрав!

8. анонимен - Жив и здрав да сте, г-н Божков!Да се ...

02.06.2009 13:15

Жив и здрав да сте, г-н Божков!Да се оправяте по -бързо, че да има кой да ни разяснява нещата така чсно и разбираемо като вас!:)))))

9. анонимен - Иван

02.06.2009 16:15

Пожелавам Ви, бързо възстановяване ;)

10. анонимен - комментар

02.06.2009 21:06

Г-н Божков пожелавам Ви бързо и пълно възтановяване за да можете да пишете хубавите си коментари.Успех.

11. rummi -

03.06.2009 11:27 доста безотговорно поведение -

как може вместо със списване на блог човек да се занимава със здравословни проблеми :-)



до скоро!

12. анонимен - Бъдете здрав г-н Божков!

04.06.2009 08:25

Бъдете здрав г-н Божков!



13. emil60 -

04.06.2009 21:51 Бъдете здрав!

Имате внуче, то иска внимание и грижи! А и блог.бг и т.н.

14. анонимен - Винаги с нас

05.06.2009 21:47

"...скоро ще бъда отново с вас.

Александър Божков..."

Ех, защо ние не бяхме с тебе при приватизацията на БГА "Балкан"?



15. анонимен - Иванов - Канада

17.06.2009 07:22

Бяхме силно загрижени за "Господин 10 %",както и той за нас !

16. анонимен - Lesson to learn

18.06.2009 14:51

Dear friend, everything that happens to us is for a reason and to teach us a lesson. Find out what message this medical condition has up its sleeve and it will go away - mission accomplished. Get well and enjoy every minute of this wonderful life.

17. анонимен - вероятно свински грип

22.06.2009 11:50

вероятно свински грип