1. andi2 -

19.03.2009 17:28 Господин Божков, поздравления за ...

Господин Божков , поздравления за предаването ,което водите по Дарик радио . Хубаво е да има нещо по-различно в радио ефира. А колкото до политикита -----отдавна спрях да се тормозя. Прозрях няколко простички неща, че горе на пирамидата всичко е едно , независимо от цвета на партията. Но това , което не мога да си обесня , е защо дясното пространство в България отиде направо в небитието . Какво провокира това разцепление, че да нямаме една нормална дясно ориентирана политическа партя. Не знам това дали има някъде аналог в Европейските държави, но сам да се затриеш ..... Ами не мога да го разбера. ПРИЯТЕН ДЕН . П.С. -------->>>>>>> В ДАРИК РАДИО , спорта определено е приоритет.:) А вашето предавне дали няма шанс да го преместят в по-ранен час ???Поздрави.

2. анонимен - Господин Божков, завиждам Ви и Ви се ...

19.03.2009 21:58

Господин Божков,завиждам Ви и Ви се възхищавам.Подобно поведение е привилегия,единствено на силните духом.

3. raylight -

20.03.2009 21:25 Г-н Божков

и аз ви свалям шапка. Истински десен човек!

4. анонимен - Г-н Божков

23.03.2009 12:01

Това ми хареса за електорална сила и малките партии , ама кога ще разбере гладният Гошко, че не може да е на трапезата като няма поне малко солчица в торбичката :)

А персонално към Вас - поздравления за "И аз, ако се върна в политиката ще нося само негативи." малко политици в изстрадалата ни родина могат да го кажат :) дано след още 20 години не са толкова малко :) а и да не се налага да го казва никой де :)

5. анонимен - Dear Albosh

24.03.2009 17:02

It is pleasure and joy, challenge and inspiration to read your articles, interviews, comments, reminiscences.

Can we have more of them please? I know it is selfish to ask but I do hope that we, your readers, offer a lot of gratitude and appreciation in return. Thank you and till next time.



Apologies to the other bloggers for writing in English - technical problems.



K.

6. анонимен - Това е то!

10.04.2009 11:06

Достойна позиция. Човек трябва да знае кога и с какво може да бъде полезен.