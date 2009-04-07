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07.04.2009 11:37 - Пролет в Карлово
Ослепително свежа и чиста е пролетта в малките подбалкански градчета. Възрожденският квартал на Карлово е прекрасно място за разходка в първите дни на април!
с. Свежен Пловдивско
Петковден във Войнеговци
Допитване по някои недовършени публикаци...
Петковден във Войнеговци
Допитване по някои недовършени публикаци...
1. анонимен - Proletta doide
07.04.2009 23:34
07.04.2009 23:34
Naistina e mnogo krasivo. Vsichki sa pokaneni v krasivia grad Karlovo.цитирай
2. анонимен - Косан
08.04.2009 01:25
08.04.2009 01:25
Наистина е много красиво! Може би трябваше да покажете и възстановената градска часовникова кула близо до къщата на Васил Левски.Многа са хубави и няколкото стари маази (каменни складове)В старата част по улиците ромолят малки вади идващи от планината. Човек мове да се захласне по пролетните цветя в малките дворчета. Е, май много се разприказвах, май е по -добре всеки от нас да обиколи карлово , Калофер,Сопот , а и селцата около тяхцитирай
3. nadagr - Върнахте ме в ученичеството -
08.04.2009 10:49
08.04.2009 10:49
над тази камбанария е моята гимназия "Васил Левски".цитирай
4. анонимен - Алекс
08.04.2009 13:32
08.04.2009 13:32
Приказно!цитирай
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За този блог
Автор: albosh
Категория: Забавление
Прочетен: 2067117
Постинги: 608
Коментари: 2218
Категория: Забавление
Прочетен: 2067117
Постинги: 608
Коментари: 2218
Гласове: 4832
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4. Георги Ангелов и Светла Костадинова
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7. Eвгений Тодоров
8. Здравко Цанков - Германия
9. Иван Бедров
10. Изкуството на преговорите
11. Илиян Василев
12. Кака Сийка
13. Калин Манолов
14. Институт КАТО
15. Красита
16. Мартин Димитров
17. Нели Огнянова
18. Мегафон - Капитал
19. Ники Младенов
20. Sulla
21. Юлиан Попов
22. Юлиана Николова
23. topblog
2. Българска мрежа за външна политика
3. Васил Гарнизов
4. Георги Ангелов и Светла Костадинова
5. Даниела Горчева
6. Димитър Аврамов
7. Eвгений Тодоров
8. Здравко Цанков - Германия
9. Иван Бедров
10. Изкуството на преговорите
11. Илиян Василев
12. Кака Сийка
13. Калин Манолов
14. Институт КАТО
15. Красита
16. Мартин Димитров
17. Нели Огнянова
18. Мегафон - Капитал
19. Ники Младенов
20. Sulla
21. Юлиан Попов
22. Юлиана Николова
23. topblog