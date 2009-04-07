1. анонимен - Proletta doide

07.04.2009 23:34

Naistina e mnogo krasivo. Vsichki sa pokaneni v krasivia grad Karlovo.

2. анонимен - Косан

08.04.2009 01:25

Наистина е много красиво! Може би трябваше да покажете и възстановената градска часовникова кула близо до къщата на Васил Левски.Многа са хубави и няколкото стари маази (каменни складове)В старата част по улиците ромолят малки вади идващи от планината. Човек мове да се захласне по пролетните цветя в малките дворчета. Е, май много се разприказвах, май е по -добре всеки от нас да обиколи карлово , Калофер,Сопот , а и селцата около тях

3. nadagr -

08.04.2009 10:49 Върнахте ме в ученичеството -

над тази камбанария е моята гимназия "Васил Левски".



4. анонимен - Алекс

08.04.2009 13:32

Приказно!