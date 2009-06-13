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13.06.2009 16:30 - Отново "Музика за душата" в неделя по Дарик
Автор: albosh Категория: Забавление
Прочетен: 12429 Коментари: 4 Гласове:
Прочетен: 12429 Коментари: 4 Гласове:
1
След дълго прекъсване по обектиивни и субективни причини пак ще бъдем заедно на вълните на Националното Дарик Радио в неделя, 14 юни, от 21.00 часа. Основната част от предаването ще бъде посветена на вълшебната симбиоза между творението на природата - човешкия глас - и творението на човека - звукът на клавишите на пианото. Ще слушаме изпълнения на Рей Чарлз, Нора Джоунз, Блосъм Диъри, Диана Крал и много други.
Ето един пример:
Ето един пример:
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1. анонимен - Blagodaria za clipa!
14.06.2009 08:41
14.06.2009 08:41
Mnogo priyatna musica. Diana Krall e edna ot liubimite mi suvremenni pevici.цитирай
2. an200 - E , най-после!!!))
15.06.2009 17:17
15.06.2009 17:17
Радвам се,че има отново "Музика за душата"!)цитирай
3. анонимен - Благодаря!
21.06.2009 10:55
21.06.2009 10:55
Благодаря за връщането на МУЗИКА ЗА ДУШАТА. Ако уважавате ХУБВОТО вино моля пратете на мейла ми адрес на който да изпратя комплимент бутилка собствено вино. atanas@tashkov.comцитирай
Хубава неделя!
Хубава неделя!
4. анонимен - разкошно парче ...
22.06.2009 11:49
22.06.2009 11:49
разкошно парче ...цитирай
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За този блог
Автор: albosh
Категория: Забавление
Прочетен: 2067117
Постинги: 608
Коментари: 2218
Категория: Забавление
Прочетен: 2067117
Постинги: 608
Коментари: 2218
Гласове: 4832
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11. Илиян Василев
12. Кака Сийка
13. Калин Манолов
14. Институт КАТО
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16. Мартин Димитров
17. Нели Огнянова
18. Мегафон - Капитал
19. Ники Младенов
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21. Юлиан Попов
22. Юлиана Николова
23. topblog
2. Българска мрежа за външна политика
3. Васил Гарнизов
4. Георги Ангелов и Светла Костадинова
5. Даниела Горчева
6. Димитър Аврамов
7. Eвгений Тодоров
8. Здравко Цанков - Германия
9. Иван Бедров
10. Изкуството на преговорите
11. Илиян Василев
12. Кака Сийка
13. Калин Манолов
14. Институт КАТО
15. Красита
16. Мартин Димитров
17. Нели Огнянова
18. Мегафон - Капитал
19. Ники Младенов
20. Sulla
21. Юлиан Попов
22. Юлиана Николова
23. topblog